Devlet teşvik etti! Milli yazılım geliştirildi

Sanayi Bakanlığının 2014 yılında verdiği tekno-girişim desteğiyle şirket kuran Osman Baytaroğlu, geliştirdiği yazılımla devlete milyonlarca TL tasarruf sağladı. Baytaroğlu ve arkadaşları tarafından geliştirilen ‘akıllı ulaşım sistemi’ Kayseri, Kars, Kilis, Kütahya, Sakarya, Antalya’da uygulanıyor. Baytaroğlu, “2014’den beri çalışarak tamamen her şeyi milli olan bu çözümleri hayata geçirdik. Sadece kameraları dışarıdan alıyoruz, bütün analizlerimizi, çözümlerimizi kendimiz geliştiriyoruz. Petrol tasarrufunda elde ettiğimiz yıllık kavşak başına yaklaşık 1 milyon TL civarında tasarruf ediyoruz” diye konuştu. Devletin sağladığı desteklerle büyük işler yapan genç girişimciler arasında yer alan Osman Baytaroğlu, Star’ın sorularını cevapladı.

BÜYÜK TASARRUF

Baytaroğlu, geliştirdikleri akıllı ulaşım sistemlerini, “Kavşakların kameralar yardımıyla akıllı hale getirerek, kavşaklardan kaynaklı araçların bekleme sürelerini yüzde 30-40 seviyelerinde azaltılıyoruz. Her gün 20 dakikada gittiğiniz yolu artık 15 dakikada gidebiliyorsunuz. 20’nin üzerinde şehre 100’ün üzerinde noktada akıllı kavşak sistemini kurmuş durumdayız” diye anlattı. Baytaroğlu, “Yakıt tasarrufunda elde ettiğimiz yıllık kavşak başına yaklaşık 1 milyon TL civarında tasarruf ediyoruz. Bu çok büyük bir rakam bunu kümülatif olarak düşündüğümüz zaman çok daha büyük rakamlara ulaştığı gözüküyor. 2014 yılında İstanbul ölçekli bir araştırmada trafikteki gecikmelerin yarattığı yakıt maliyeti 6 milyar TL” diye konuştu.

20 ŞEHİRDE VAR

Baytaroğlu,2014 yılında Sanayi Bakanlığından 100 bin TL teşvik alarak işe başladıklarını belirterek, geliştirdikleri sistemi özetle şöyle anlattı: “Kavşaklarda kameralarımızla araçları algılıyoruz, trafikteki araçları sınıflandırıyoruz, ortalama hızlarını algılayabiliyoruz, kavşak içerisinde bir kaza var mı? bunu algılayabiliyoruz, kavşak kollarında kazalar var mı? görebiliyoruz. Akıllı ulaşım sistemi 20’den fazla şehirde 100’den noktada kullanıyor. Kars, Kilis, Antalya, Kütahya gibi birçok belediye ile çalışıyoruz”

MEKSİKA'YA SATTIK

Baytaroğlu, geliştirdikleri sistemi ihraç ettiklerini de anlattı. Baytaroğlu, “Artık biz bu ürünü ihraç edebilecek konuma geldik. İlk taleplerimizi almış durumdayız. ilk demomuzu Tayvan’a yapıyoruz. Aslında trafiği Türkiye’den çok farklı bir ülkede biz çözümlerimizi rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Sonraki potansiyel müşterimizde Meksika” diye konuştu.