Devlet teşviği ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile iki ay süre ile daha uzatılmıştı. Alınan son karar çerçevesinde kısa çalışma ödeneği yeniden hayata geçirildi. Peki kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Kısa çalışma ödeneği süresi ne zaman doluyor?

Son alınan kararla kısa çalışma ödeneği 30 Haziran tarihine kadar devam ediyor. Bu kapsamda 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışma desteğinden yararlanabileceksiniz. İşten çıkarma yasağı da uzatıldı ve kısa çalışma ödeneği gibi 30 Haziran tarihinde bitecek. Bu tarihe kadar işveren belirli şartların dışında sizi işten çıkartamaz.

Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs'tan itibaren 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.