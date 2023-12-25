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Sosyal Medya 'Devlet teröristtir' diyen itler paketlendi! Şimdi hesap verme zamanı
Sosyal Medya

'Devlet teröristtir' diyen itler paketlendi! Şimdi hesap verme zamanı

Yeniakit Publisher
2023-12-25 21:46:00 - 2023-12-25 21:49:23

İstanbul Bakırköy’de bir sokak röportajında "Bu devlet teröristtir" diyerek devlete hakaret eden Bestamin T. ile ona destek olan arkadaşı Sami Yusuf G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bakırköy Meydanı'nda dün öğle saatlerinde bir sokak röportajı yapıldı. Bir şahsın "Bu devlet teröristtir" cümlesini kurduğu anlar, tepki topladı. Cümleyi ısrarla savunan gencin yanındaki arkadaşının da kendisine destek verdiği anlar kameralara yansıdı.

Gözaltına alındılar

Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine düğmeye bastı. O röportaja ilişkin isimlerinin Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gereği yapıldı" ifadelerini kullanırken kahraman Mehmetçik'e hakaret eden şahısların gözaltına alındığı duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Hesap verecekler!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili "Gereği yapıldı 2" notuyla şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıklarımızca; kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."
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Tutuklandılar

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden B.T. ve S.Y.G. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

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