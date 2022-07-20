2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıf öğrencileri ise 5 Eylül Pazartesi günü uyum haftası sebebiyle okula bir hafta önce başlayacak. E-Kayıt sonuçları ise temmuz ayı başında açıklandı. Aileler okul kayıt işlemleri öncesinde, “Devlet okullarında kayıt ücreti alınıyor mu?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Devlet okulu kayıtlarında para ödenir mi? Okul kayıtlarında zorunlu bağış var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kayıtlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Velilerin özellikle kayıtlarda bağış gibi sizleri de rahatsız eden süreçlerle karşılaşmasını istemiyoruz. Velilerimiz eğer isterse okullara, bağış yapabilir ama bağışla okul kayıtları arasında hiçbir zorunluluk ilişkisi yok” dedi.