0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Devlet, millet, şehit yakını, AK Parti iktidarı suçlandı... Bir tek terör örgütüne ses yok!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiyi başka noktalara çekmeye çalışan Kemalist kesim, AK Parti iktidarında suçlamadığı kimse kalmazken terör örgütü PKK'ya ve onun siyasi uzantısına yönelik tek kelime etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Hatta HDP ile yan yana fotoğraf vermekten kaçınmadı.

23 Nisan 2019 Salı 01:45
Devlet, millet, şehit yakını, AK Parti iktidarı suçlandı... Bir tek terör örgütüne ses yok!

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Yener Kırıkçı'dan daha fazla gündeme gelirken CHP'liler hep AK Parti iktidarını hedef aldı. Fakat bir türlü vatandaşın tepkisini nedenini sorgulamayan CHP'liler, suçluluk psikolojisiyle sürekli çamur atma eğilimine girdi.

Olayı özetleyen paylaşım

Sosyal medya kullanıcılarından Cemile Taşdemir,  "Devlet Suçlandı, Sülayman Soylu suçlandı, Hulisi Akar Suçlandı, Şehit ailesi Suçlandı. Bir tek dağdaki teröristler Suçlanmadı!" yorumuyla taşı gediğe koyan bir paylaşım yaptı.

AK Parti'yi ve hükümeti hedef aldılar

Vatandaşların haklı tepkisini hiç üzerine alınmayan Kemalistler; AK Parti iktidarını, terör örgütü PKK'yı bitirme aşamasına getirmekte önemli paya sahip olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Kılıçdaroğlu'nu sığındığı evden alıp güvenli bir yere götüren Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı bile hedef alarak tepkilerin odağını çarpıtmaya çalıştı.

CHP'nin terör örgütü ile dirsek temasını görmezden geldiler

 

Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelen PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye halk hareketi demek, siyasi uzantısına HDP ile ittifak yapmak, terörist cenazelerine katılan vekilleri partide barındırmak gibi davranışlardan kaçınmayan CHP ve Kılıçdaroğlu'nun skandal adımlarını görmezden geldiler.

Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'yı yine lanetleyemedi

Terör örgütü PKK'yı lanetlemekten kaçınmasıyla tepki gören Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde yaşanan olaydan sonra da PKK'ya tek bir söz söylememesi dikkat çekti. 

Hatta olaydan sonra HDP'liler ile birliktelik fotoğrafı verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 01:45
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de feci kaza 4 kişi yaralandı
    1. Düzce’de feci kaza 4 kişi yaralandı
    2. Vali Dağlı, “23 Nisan tarihimizde çok..
    3. Devlet, millet, şehit yakını, AK Parti..
    4. Turizm öğrencileri 18. Ulusal turizm..
    5. Basketbolda Düzceli kızlar tarih..
    6. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    7. Kağıthane’de yıkılma tehlikesi olan..
    8. Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı
    9. 4. Düzce Bisiklet Festivali..
    10. Ordu'da trafik kazası: 7 yaralı
    11. Türkiye’de tek Düzce Üniversitesi’nde..
    12. Kontrolden çıkan 2 otomobil..
    13. Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar..
    14. AK Partili Çamlı sol medyanın haberini..
    15. Kılıçdaroğlu’na saldırı..
    16. Mısırlı muhaliflerden birlik çağrısı
    17. "Kılıçdaroğlu samimiyse terör örgütünü..
    18. Sokak operasyonlarında 42 kilo..
    19. Meksika’da 5.7 büyüklüğünde deprem
    20. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, tüm..
    21. Apo'ya özgürlük isteyen sendikadan..
    22. Dünya Masa Tenisi Şampiyonası
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2019
    24. Chelsea evinde bir puana razı oldu
    25. Ordu’da binada elektrik panosu..
    26. Maçın ardından
    27. Rusya'dan Türkiye'ye 'S-400' övgüsü:..
    28. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği..
    29. Ukrayna’da seçimi kaybeden..
    30. Sudan'da MÜP geçiş hükümetinde yer..
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...