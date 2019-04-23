Devlet, millet, şehit yakını, AK Parti iktidarı suçlandı... Bir tek terör örgütüne ses yok!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Yener Kırıkçı'dan daha fazla gündeme gelirken CHP'liler hep AK Parti iktidarını hedef aldı. Fakat bir türlü vatandaşın tepkisini nedenini sorgulamayan CHP'liler, suçluluk psikolojisiyle sürekli çamur atma eğilimine girdi.

Olayı özetleyen paylaşım

Sosyal medya kullanıcılarından Cemile Taşdemir, "Devlet Suçlandı, Sülayman Soylu suçlandı, Hulisi Akar Suçlandı, Şehit ailesi Suçlandı. Bir tek dağdaki teröristler Suçlanmadı!" yorumuyla taşı gediğe koyan bir paylaşım yaptı.

AK Parti'yi ve hükümeti hedef aldılar

Vatandaşların haklı tepkisini hiç üzerine alınmayan Kemalistler; AK Parti iktidarını, terör örgütü PKK'yı bitirme aşamasına getirmekte önemli paya sahip olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Kılıçdaroğlu'nu sığındığı evden alıp güvenli bir yere götüren Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı bile hedef alarak tepkilerin odağını çarpıtmaya çalıştı.

CHP'nin terör örgütü ile dirsek temasını görmezden geldiler

Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelen PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye halk hareketi demek, siyasi uzantısına HDP ile ittifak yapmak, terörist cenazelerine katılan vekilleri partide barındırmak gibi davranışlardan kaçınmayan CHP ve Kılıçdaroğlu'nun skandal adımlarını görmezden geldiler.

Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'yı yine lanetleyemedi

Terör örgütü PKK'yı lanetlemekten kaçınmasıyla tepki gören Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde yaşanan olaydan sonra da PKK'ya tek bir söz söylememesi dikkat çekti.

Hatta olaydan sonra HDP'liler ile birliktelik fotoğrafı verdi.