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Ekonomi

Devlet memurları izin günlerinde başka yerde çalışabilir mi?

Devlet memurları başka yerde sigortalı olabilir mi? Devlet memurları başka bir işte çalışabilir mi? Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz. Peki kamu kurumlarında çalışan devlet memurları izin günlerinde başka yerde çalışabilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:13:00 - 2020-07-06 12:14:16
Devlet memurları izin günlerinde başka yerde çalışabilir mi?

5510 sayılı kanunun 4. maddesinde sigortalı sayılanlara, 5. maddesinde kısmen sigortalı sayılanlara yer verilmiş ve 6. maddesinde ise kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında sigortalı sayılmayanlar sıralanmıştır. Ücretsiz izinde bulunan devlet memurları, kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, bu süre boyunca başka birinin yanında çalışması ya da kendi işini yaparak Bağ-Kur kapsamında sigortalı olarak sayılması mümkün değildir.

Devlet memuru şirkete ortak olabilir mi?

En çok yöneltilen sorulardan biri, devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hakkında oluyor. Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca bulunmuyor.

Memurları borsada hisse alıp satabilir mi?

Memurların borsada hisse senedi alım satımı da zaman zaman tereddüt konusu olabiliyor. Devlet memurlarının genel olarak anonim şirketlerde ve halka açık anonim şirketlerde hisse senedi sahibi olmalarına ilişkin herhangi bir yasak yok. Devlet memurları, herhangi bir görev almamaları kaydıyla genel olarak anonim şirketler ile halka açık anonim şirketlerde pay sahibi olabiliyorlar.

 

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