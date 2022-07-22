Devlet korumasındaki gençlerden YKS başarısı

YENİ AKİT ANKARA

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’ye koruma ve bakım altındaki gençlerden bu yıl 742’si katıldı. Açıklanan YKS sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinde gençlerden toplam 31’i ilk 100 bin aday arasına girme başarısı gösterdi. Manisa’dan Recep Can sözel alanda 494.09 puanla Türkiye 323’üncüsü olurken, Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 520.53 puanla 6.457'nci sıraya yerleşti. Sınav sonuçlarına göre Sözel puan türünde 22, Eşit Ağırlıklı puan türünde 5, Sayısalda ise 4 genç ilk 100 bin arasında yer aldı. Dil puan türünde ise gençlerden 7’si 300 puanı geçmeyi başardı.

“Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YKS’de başarı kazanan gençleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret eden Bakan Yanık, şunları kaydetti: “Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz. Devlet korumasında yetişen ve yükseköğrenime devam eden gençlerimize Bakanlığımızca çeşitli destekler sağlamaktayız. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra giyim, yemek, ulaşım gibi giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı KYK yurtları kontenjanından ücretsiz yararlanmaktadır. Ayrıca mezuniyetlerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz. Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız.”