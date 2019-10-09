Devlet korumasında yetişen gençlerin ataması ne zaman yapılacak?
Devlet korumasında yetişen gençlerin ataması ne zaman yapılacak? Devlet korumasında yetişen memur alımı tercihleri ne zaman? Devlet korumasında yetişen memur alımı ne zaman son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek" dedi.09 Ekim 2019 Çarşamba 10:28
Devlet korumasında yetişen gençlerin ataması ne zaman yapılacak? Devlet korumasında yetişen memur alımı ne zaman son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek" dedi.
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