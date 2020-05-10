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Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak

Yeniakit Publisher
2020-05-10 08:56:31 -
Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.

DHMİ'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü pozisyonlarına başvuran adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 11 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi internet adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.

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