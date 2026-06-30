Devlet hastanesi mi pavyon mu belli değil! Hastalar rezaleti izledi, tüm Türkiye ayağa kalktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi, peş peşe yaşanan skandallarla gündemden düşmüyor. Son olarak hastane müdürünün bir personeli darbetmesiyle sarsılan kurum, bu kez de mesai saatleri içinde bir güvenlik görevlisinin bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görüntülerle kamuoyunda büyük infial oluşturdu.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan devlet hastanesinden kamuoyuna yansıyan son görüntüler şaşkınlığa yol açtı. Hastanede, bir çalışanın karıştığı uygunsuz anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde görevli olduğu belirtilen bir güvenlik personelinin mesai saatleri içerisinde sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti. Bekleme alanında bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görülen görevlinin bu uygunsuz hallerine, o sırada sırasını bekleyen hastalar da şahit oldu.