İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı Kabe'de duygu dolu anlar: Yeni Müslümanların gözyaşları sel oldu 28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı Yunan'da "KAPLAN" korkusu: Türk yapıyor, onlar bakıyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet! Aptamil bebek mamaları toplatılıyor! Tarım Bakanlığı: Tüketmeyin Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu Galatasaray'dan gövde gösterisi
Kobi Devlet desteğiyle üretimini büyüttü!
Kobi

Devlet desteğiyle üretimini büyüttü!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Devlet desteğiyle üretimini büyüttü!

Kilis’te hayvancılıkla uğraşan bir üretici, devlet destekli proje kapsamında aldığı hayvanlarla üretimini kısa süre içinde büyüttü.

Kilis’te Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi”nden yararlanan Mustafa Kurt, aldığı 15 gebe düveyle üretimini artırdı.  Yeniyapan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen 35 yaşındaki Kurt, proje kapsamında hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulundu.

 

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından ailesine ait çiftlikte 15 gebe düveyi teslim alan Kurt, hayvanların bakımı ve beslenmesiyle birlikte üretimini artırmaya başladı.

 

Kurt, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 15 hayvan veriliyor ve banka kredisiyle destekleniyor. Bunun yanında yem desteği de bulunuyor. Mantıklı bir proje olduğunu düşündüm, başvurdum ve başvurum onaylandı. Hayvanlarımı aldım, besliyorum. İşimi severek yapıyorum. Devletimizin verdiği destekle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyoruz. Başlangıçta 15 hayvan almıştım, şu an doğumlarla birlikte hayvan sayım 27'ye ulaştı."

 

Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeyi tavsiye eden Kurt, "Çok fazla öz kaynağa ihtiyaç duyulmadan devlet desteğiyle yapılabilecek bir proje. İşinizi severek yaparsanız zor bir iş olduğunu düşünmüyorum." dedi

