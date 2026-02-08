Pazar Günü Altın Piyasası Hareketli! 8 Şubat 2026 Gram, Çeyrek ve Altın Ons Fiyatları

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmaların ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. 8 Şubat 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarındaki seyir yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki hareketlilik gibi faktörlerin etkisi altında işlem görüyor.

Özellikle Çin'in ekonomik verileri ve AB'deki makroekonomik gelişmeler, ons altın fiyatı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, son haftalarda güçlü bir yükseliş trendi sergileyerek yatırımcıların güvenli liman arayışını yansıtıyor.

Yurt içi piyasalarda ise altın fiyatları, dolar/TL kurundaki değişimlerle doğrudan ilişkili seyrini sürdürüyor.

Dolar kurundaki hareketler, gram altın fiyatını doğrudan etkileyen en önemli değişkenlerden biri olmaya devam ediyor.

Altın, Türkiye'de geleneksel olarak en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri konumunda. Vatandaşların tasarruflarını koruma amacıyla altına yönelmesi, iç piyasadaki talebi canlı tutuyor. Kuyumcular ve altın satış noktaları, hafta sonu da dahil olmak üzere yoğun ilgiyle karşılaşıyor.

Piyasa analistleri, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin ve Fed yetkililerinin açıklamalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları da küresel altın fiyatlarını etkileyen bir diğer kritik faktör olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olmalarını ve uzun vadeli bir perspektifle hareket etmelerini tavsiye ediyor. Altın alım-satımında güvenilir kuyumcuların ve lisanslı kurumların tercih edilmesi gerektiği de vurgulanan önemli noktalar arasında.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankalarının altın alımları küresel ölçekte güçlü seyrini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervlerindeki değişimler de yurt içi piyasalar açısından dikkatle izlenen göstergeler arasında bulunuyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını anlık olarak takip ederek alım-satım kararlarını buna göre şekillendirmeye devam ediyor. Piyasalardaki volatilitenin yüksek seyrettiği bu dönemde, altın fiyatlarındaki gelişmelerin yakından izlenmesi büyük önem taşıyor.





8 Şubat Serbest Piyasa Altın Fiyatları