  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer! İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti. "Yeterince" delil yokmuş! Ucu siyonistlere dokununca FBI üç maymunu oynamış ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında! Gazze duyarlılığı sosyal medyada takdir topladı Terör devleti İsrail'den küstah tehdit: İran'ı tek başımıza vurabiliriz. Pazar Günü Altın Piyasası Hareketli! 8 Şubat 2026 Gram, Çeyrek ve Altın Ons Fiyatları İşte küfürbaz Özgür'ün edepsiz küfürleri Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan... Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti
Ekonomi Bakan Şimşek, Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak
Ekonomi

Bakan Şimşek, Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Şimşek, Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak

Bakan Şimşek, konferansın bugün yapılacak kapanış paneli "Yükselen Piyasalar İçin Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı oturumda panelist olarak yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na iştirak ediyor.

Şimşek, konferansın ilk gününde "Borç Kırılganlıkları Yuvarlak Masa Toplantısı" başlıklı oturuma katıldı.

Burada ikili temaslarda bulunan Şimşek, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Sherard Cowper-Coles, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde ile bir araya geldi. Şimşek, Pakistan, Nijerya, Katar ve Suudi Arabistan'ın maliye bakanlarıyla kısa görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, konferansın bugün yapılacak kapanış paneli "Yükselen Piyasalar İçin Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı oturumda panelist olarak yer alacak. Panelde Bakan Şimşek'e, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari ve Ekvador Maliye Bakanı Sariha Moya'nın eşlik etmesi öngörülüyor.

Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!
Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!

Ekonomi

Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!

Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı
Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı

Ekonomi

Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23