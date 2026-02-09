  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 9 Şubat gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

9 Şubat Pazartesi gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,621 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 51,666 TL seviyelerinde seyrediyor.

