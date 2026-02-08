  • İSTANBUL
Gündem Kabe'de duygu dolu anlar: Yeni Müslümanların gözyaşları sel oldu
Gündem

Kabe'de duygu dolu anlar: Yeni Müslümanların gözyaşları sel oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İslam dinini seçerek hayatlarında yeni bir sayfa açan Avrupa ve ABD kökenli çiçeği burnunda Müslümanlar, kutsal topraklarda gerçekleştirdikleri Umre ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşadı. İlk kez Kabe’nin o muazzam atmosferiyle buluşan genç Müslümanlar, yaşadıkları manevi yoğunluk karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalpler Beytullah'ta birleşti

Batı dünyasından gelerek İslam'ın huzur iklimine dahil olan çok sayıda kişi, kutsal topraklara yaptıkları bu ilk yolculukta adeta kendilerinden geçti. İhram içindeki mütevazı halleri ve samimi dualarıyla dikkat çeken yeni Müslümanlar, Kabe’yi gördükleri ilk anda büyük bir şaşkınlık ve huşu içerisine girdi.

 

Gözyaşları içerisinde ilk tavaf

Görüntülerde; farklı kültürlerden ve dillerden gelmelerine rağmen aynı kıbleye yönelen müminlerin, Kabe etrafında tavaf ederken döktükleri samimi gözyaşları izleyenleri de derinden etkiledi. Yaşadıkları bu eşsiz deneyimi "hayatlarının en özel anı" olarak tanımlayan ziyaretçiler, İslam’ın evrensel kardeşlik mesajını bizzat yerinde tecrübe etmenin mutluluğunu yaşadı.

