Otobanda korkutan anlar! Seyir halindeki tırın lastiği fırladı
Hatay’da otoyolda ilerleyen bir tırın lastiği yerinden koparak yola savruldu. Kontrolden çıkan lastiğin metrelerce ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Trafikte korku dolu anlar yaşandı. Hatay'da otobanda seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin başıboş halde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Lastik kendiliğinden durdu
Adana - Hatay otoyolu Dörtyol ilçesi mevkiinde seyir halindeki tırın lastiği patladı. Patlamayla birlikte tırın lastiği yerinden fırladı ve otoyolda başıboş halde ilerledi. Lastiğin tehlikeyle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yüzlerce metre ilerleyerek kendiliğinden durdu.
Gündem
