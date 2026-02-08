Küfürbazın avukatı Nevşin Mengü! CHP’deki lağım patladı, fondaş medya yine zalimin safına koştu

Sözde gazeteci Nevşin Mengü, bir belediye başkanının onuruna ve haysiyetine uzanan o küfürlü mesajları kınamak yerine, küfredenlerin avukatlığına soyundu.

Mağduru değil, küfür kusanları baş tacı etti!

Mengü, haysiyet cellatlığı yapan yönetimi eleştireceğine, "Bu isimleri kim aday olarak belirledi, CHP'liler gece gündüz neden bu isimler seçilsin diye çalıştı?" diyerek istifa eden Mesut Özarslan’ı hedef tahtasına koydu. Hakaret edene "Neden küfrettin?" diye sormaya korkan bu fondaş zihniyet, faturayı yine mağdur olan isme keserek CHP'deki çürümüşlüğü örtbas etmeye çalıştı.

CHP’de "küfür" ve "tehdit" siyaseti tescillendi!

Mesut Özarslan’ın istifasıyla ayyuka çıkan bu skandal, CHP'nin kapalı kapılar ardında nasıl bir diktatörlükle yönetildiğini de belgeledi. Kendi belediye başkanına tahammül edemeyen, ona en ağır hakaretleri reva gören bir yapının, millete vereceği hiçbir şeyin kalmadığı tescillendi. Nevşin Mengü ve benzerlerinin ise, bu kirli düzendeki "temizlikçilik" görevi, milletin feraseti karşısında bir kez daha duvara tosladı. Küfredeni savunan, hakaret edeni alkışlayan bu çarpık anlayış, tarih önünde de milletin vicdanında da mahkûm oldu.

Erdem Atay, Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a attığı mesajları açıkladı

Erdem Atay, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine küfrettiğini ileri sürerek partisinden istifa eden Mesut Özarslan ile görüştüğünü açıkladı. Atay, Özarslan'ın Özel'in attığını iddia ettiği mesajları aktardı.

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özarslan, kendisine Whatsapp’tan küfrettiğini ileri sürdüğü CHP lideri Özgür Özel hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Mesut Özarslan ile görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atay, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a küfürlerini açıklıyorum. İstifasını az önce veren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı aradım.

Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğine yönelik sözlerini sordum. Israrla söylemekten çekindi ancak bazı ayrıntıları anlattı.

İşte Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a attığı mesajlardaki sözlerinden bir kısmı:

– Ben sana inandım. Şimdi sana iftira atanlara, sana hırsız diyenlere teslim oluyorsun.

– Hırsız olduğunuz, şerefsiz olduğunu kabul ediyorsun.

– Anladım ki sen bir hırsızsın!

– G*tünü kurtarmaya çalışıyorsun.

– Sen gerçek bir hırsızsın!

– Alçak köpek!

– S*ktir git!

– Senin yerin onların yanı.

– Hak ettiğin yeri buldun, s*ktir git.

– Senin dürüst adamlarla işin yok!

– Yalaka!

– Karaktersiz p*ç!

– Karakterin olsaydı Mansur Yavaş’ı satmazdın.

– Yolsuz olduğunu, hırsız olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin.

– Elime düşeceksin.

– Acırsam namerdim.

– Bizim hırsızlarla işimiz yok.

– Seni doğuran ana senden utanır!”