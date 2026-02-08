  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Özledim sizi tekrarını istiyorum’! CHP’li Tarkan’dan bir çırpıda 500 milyon TL kâr “Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor! Turizm rekorlara doymuyor! Konaklama gelirleri 28 milyar dolara çıktı KAAN ve GÖKBEY'e talipler Suudi Arabistan yolundalar Başörtüsü düşmanlığı hortladı! AK Parti’den İYİ Parti’ye "hesap sor" çağrısı İran’dan ABD’ye Yeşil ışık: Pezeşkiyan ‘diyalog temel stratejimiz’ dedi Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim… Somali Cumhurbaşkanı, "Burada İsrail'e yer yok"
Dünya Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti
Dünya

Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti

İşgal altındaki Batı Yaka’nın El Halil kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kendi arazisinde bulunan 81 yaşındaki görme engelli bir Filistinliye saldırdı.

Batı Şeria’da sivillere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Yaka’nın  El Halil kentinde 81 yaşındaki görme engelli bir Filistinliyi darbetti.

 

Yaşlı adamı öldüresiye dövdüler

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup, El Halil kentine bağlı Beni Naim bölgesinde kendi arazisinde bulunan 81 yaşındaki Hüseyin el-Hadur'a saldırdı.

 

Sopayla darbedilen görme engelli yaşlı adamın, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

 

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Yaka'da en az 1112 Filistinli öldürüldü, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

 

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Yaka'da 2025 yılında 4 bin 723 saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 1090 kişilik 13 bedevi topluluk zorla yerinden edildi.

Gazze için yeniden yolda! Küresel Sumud Filosu 29 Martta Barselona’dan hareket edecek
Gazze için yeniden yolda! Küresel Sumud Filosu 29 Martta Barselona’dan hareket edecek

Gündem

Gazze için yeniden yolda! Küresel Sumud Filosu 29 Martta Barselona’dan hareket edecek

70 bin değil 200 bin! Gazze raporunda acı detay
70 bin değil 200 bin! Gazze raporunda acı detay

Gündem

70 bin değil 200 bin! Gazze raporunda acı detay

İsrail Gazze’yi 5’e bölüp vekil teröristler arasında paylaştırdı
İsrail Gazze’yi 5’e bölüp vekil teröristler arasında paylaştırdı

Dünya

İsrail Gazze’yi 5’e bölüp vekil teröristler arasında paylaştırdı

Gazze'de Türkmen Köyü'nde katliam yapan İsralli askerden alçak çıkış! 'Büyük zevk aldım'
Gazze'de Türkmen Köyü'nde katliam yapan İsralli askerden alçak çıkış! 'Büyük zevk aldım'

Dünya

Gazze'de Türkmen Köyü'nde katliam yapan İsralli askerden alçak çıkış! 'Büyük zevk aldım'

Hamas lideri Halid Meşal’den dünyaya mesaj: Gazze’de savaş durdu, ama zulüm bitmedi
Hamas lideri Halid Meşal’den dünyaya mesaj: Gazze’de savaş durdu, ama zulüm bitmedi

Dünya

Hamas lideri Halid Meşal’den dünyaya mesaj: Gazze’de savaş durdu, ama zulüm bitmedi

İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı
İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı

Dünya

İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23