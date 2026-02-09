11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Bir anlık ihmal hayatına mal oldu

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muğla Seydikemer'de sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde evde yaşanan soba kazası faciayla sonuçlandı. Sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

 

Sobanın kapağını açınca olanlar oldu

Yayla Ceylan Mahallesi’nde önceki gün Ceylin Öztürk, evinde kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

 

Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Öztürk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

 

Ağır yanıkları bulunan çocuk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

