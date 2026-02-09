Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren abiden kan donduran çıkış: Mermi hep ağzında gezerim
Kağıthane’de bir camide vefat eden annelerinin cenaze namazına katılan iki kardeş arasındaki miras kavgası, kanlı bir infazla noktalandı. 69 yaşındaki ağabey Mustafa Mutlu, annesinin tabutu başında tartıştığı 52 yaşındaki kardeşi Mehmet Mutlu’yu silahla başından vurarak hayattan kopardı. Katil zanlısı ağabeyin ifadesindeki "Ben hep mermi ağzında gezerim, onlara gününü göstereceğimi söylemiştim" sözleri, olayın önceden planlandığını ortaya koyarak kan dondurdu.