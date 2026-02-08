Kartal ipten döndü!
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada puanlar paylaşıldı.
Beşiktaş 2 - 2 Alanyaspor
90' Maç sona erdi.
90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika süre ilave edildi.
77' Oyuncu Değişikliği: Vaclav Cerny - Mustafa Hekimoğlu
77' Oyuncu Değişikliği: Gökhan Sazdağı - Amir Murillo
73' Oyuncu Değişikliği: Ui-jo Hwang - Efecan Karaca
71' Junior Olaitan sağ kanattan topu getirip müsait pozisyondaki Oh ile oynadı. Oh'un şutu kalecide kaldı.
70' Emmanuel Agbadou uzaktan kaleyi yokladı. Kaleci Vidotto güçlükle çıkarabildi.
63' Cerny'nin pozisyonu sonrası Vidotto kolundan yaşadığı sorun nedeniyle kendini yere bıraktı. Alanyaspor sağlık heyeti sahada müdahalede bulunuyor.
62' Oyuncu Değişikliği: Güven Yalçın - Steve Mounié
62' Oyuncu Değişikliği: Ianis Hagi - Meschack Elia
61' Orkun Kökçü'nün uzaktan adrese teslim pasında Vaclav Cerny kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Vidotto'yu geçemedi.
58' GOL! Hakem Oğuzhan Çakır, monitördeki incelemenin ardından Oh'un golünü geçerli saydı. Durum 2-2.
57' Hakem Oğuzhan Çakır pozisyonun tekrarını VAR monitöründe seyredecek.
55' Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'la iletişim halinde. İptal edilen gol inceleniyor.
54' Beşiktaş'ın serbest vuruş organizasyonunda Orkun'un ortasını Agbadou kafayla içeri çevirdi. Oh rövaşatayla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Oğuzhan Çakır ofsayt kararı verdi.
53' Ndidi uzaklardan kaleyi yokladı. Sağ köşeye giden sert şutu Alanyaspor kalecisi Vidotti güçlükle çıkarabildi.
52' Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başlayan taraf. Siyah-Beyazlılar oyunu Alanyaspor yarı sahasına yıkmış durumda.
51' Gökhan Sazdağı sağ köşeden ortaladı. Oh kafayı vuramadı ve top dışarı çıktı.
46' Oğuzhan Çakır düdüğünü çaldı ve ikinci yarıya Beşiktaş başladı.
45' Maçta ilk yarı sona erdi.
45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 4 dakika süre ilave edildi.
45' Hakem bir sarı kart da Beşiktaş'ın kulübesine gösterdi.
44' Sarı Kart - Hyeon-gyu Oh
36' Alanyaspor kalecisinin sakatlığı var. Konuk takımın sağlık ekibi sahada.
33' GOL! Orkun Kökçü beyaz noktadan topu sağ köşeye yolladı ve farkı 1'e indirdi.
32' Beşiktaş penaltı kazandı.
31' Hakem Oğuzhan Çakır pozisyon tekrarını izlemek için VAR monitörünün başına gidiyor.
30' Oğuzhan Çakır VAR ile iletişim halinde.
29' Hyeon-gyu Oh Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaş tarafı penaltı bekliyor. Hakem Oğuzhan Çakır oyunculara "bekleyin" dedi.
24' Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun pas hatası sonrası Alanyaspor kontra atağa kalktı. Güven Yalçın'ın top kaybı sonrası atak sona erdi.
22' Ianis Hagi'nin arka direğe açtığı ortada boşta kalan Aliti kaleye bir şut çıkardı. Ersin hata yapmadı.
21' Alanyaspor, Ruan'ın olduğu sol kanatta etkili oluyor. Konuk takım şimdi köşe vuruşu kullanacak.
17' Maç tekrar Beşiktaş santrasıyla başladı.
16' GOL! Ümit Akdağ'ın asistinde ceza sahası önünde topla buluşan Güven Yalçın, Ersin'i bir kez daha çaresiz bıraktı ve Alanyaspor'u 2-0 öne geçirdi.
13' Takımın yeni transferi Hyeon-gyu Oh ceza sahasının solunda topla buluşup doğrudan kaleyi düşündü. Alanyaspor kalecisi Vidotti tek hamlede topu kontrol etti.
12' Topla oynamada Beşiktaş yüzde 62, Alanyaspor yüzde 38 orana sahip.
10' Gol sonrası maç Beşiktaş santrasıyla yeniden başladı.
9' GOL! Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Güven Yalçın, markaj altındayken sol köşeye sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
4' Junior Olaitan ceza sahasının sol köşesinden kaleye şut çıkardı. Top auta gitti.
1' Sarı Kart - Vaclav Cerny
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven..