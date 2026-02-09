  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum! AK Parti harekete geçti! En düşük emekli maaşı dönemi sona eriyor Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren abiden kan donduran çıkış: Mermi hep ağzında gezerim Borsalarda 'yapay zeka' korkusu! Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi Zamana meydan okuyan lezzet! 12 saat fırında pişiyor, kökeni 2 bin 500 yıl öncesine uzanıyor Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor! İstenen tutar ağızları açık bıraktı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Borsalarda 'yapay zeka' korkusu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Borsalarda 'yapay zeka' korkusu!

Yatırımcılar, yapay zekanın ekonomiyi nasıl dönüştüreceği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Yapay zeka girişim şirketi Anthropic'in yeni araçlar piyasaya sürmesinin ardından bu endişeler borsaya da yansıdı. Aylardır yatırımcılar, yapay zekânın ekonomiyi nasıl dönüştüreceğine dair büyüyen bir tedirginlik taşıyordu; geçen hafta bu duygu borsaya sert biçimde yansıdı. Kıvılcımı yakan, hukuk ve veri hizmetlerinden finansal araştırmalara kadar pek çok işlevi otomatikleştirmeyi hedefleyen yeni araçlar duyuran yapay zekâ girişimi Anthropic oldu. Duyurular, “yarının kazananı kim, kaybedeni kim?” sorusunu keskinleştirirken Expedia Group’tan Salesforce’a, London Stock Exchange Group’a kadar geniş bir yelpazede satışları tetikledi.

#1
Foto - Borsalarda 'yapay zeka' korkusu!

HAFTANIN SERT DALGALANMASI Cuma günü dipten alımlar devreye girince, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF’si (IGV) önceki dört gündeki yüzde 12’lik düşüşten kısmen toparlandı. Ancak günlerdir süren sert oynaklığın verdiği mesaj Wall Street’te netti: Yeni araçların hızı, değerleme ve risk algısını yeniden şekilliyor. Futurum Group CEO’su Daniel Newman’ın sözleri, bu temponun altını çiziyor: “Ürünler haftalık, hatta günlük geliyor; etkilenebilecek şirketlerin alanı her geçen gün genişleyecek.”

#2
Foto - Borsalarda 'yapay zeka' korkusu!

KAYIPLARIN BOYUTU Geçici toparlanmaya rağmen hasar belirgin. Thomson Reuters’ın Toronto’daki hisseleri hafta boyunca yüzde 20 düşerek tarihî bir kayıp yaşadı. Morningstar 2009’dan bu yana en zayıf haftasını geçirdi. HubSpot, Atlassian ve Zscaler gibi yazılım isimleri yüzde 16’yı aşan gerilemeler gördü. Toplamda, yazılım, finansal hizmetler ve varlık yönetiminden oluşan 164 hissede piyasa değeri kaybı 611 milyar dolar seviyesine ulaştı.

#3
Foto - Borsalarda 'yapay zeka' korkusu!

KAZANANLARDAN ŞÜPHEYE GEÇİŞ ChatGPT’nin 2022 sonundaki çıkışından beri anlatı, ağırlıkla kazananlara odaklıydı. Yüz milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları, yarı iletkenlerden ağ donanımına, enerji ve malzeme şirketlerine kadar geniş bir halka prim yazdırdı. Bu strateji meyve verdi: Yarı iletken endeksi 2022 sonundan bu yana üç kattan fazla yükseldi; IGV yüzde 61, S&P 500 ise yüzde 81 arttı. Ancak Google, Anthropic ve OpenAI cephesinden art arda gelen ürünler, teorik dönüşümü somut tehdit ve fırsatlara dönüştürerek fiyatlamayı sarsıyor.

#4
Foto - Borsalarda 'yapay zeka' korkusu!

#5
Foto - Borsalarda 'yapay zeka' korkusu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!
Ekonomi

İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!

İŞKUR’un 2026 yılı Ocak ayı verileri, iş dünyasındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Yeni yılın ilk ayında 118 bini aşkın vatandaşımız iş..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda beş kişi yaralandı. Emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23