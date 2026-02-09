Borsalarda 'yapay zeka' korkusu!

Yatırımcılar, yapay zekanın ekonomiyi nasıl dönüştüreceği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Yapay zeka girişim şirketi Anthropic'in yeni araçlar piyasaya sürmesinin ardından bu endişeler borsaya da yansıdı. Aylardır yatırımcılar, yapay zekânın ekonomiyi nasıl dönüştüreceğine dair büyüyen bir tedirginlik taşıyordu; geçen hafta bu duygu borsaya sert biçimde yansıdı. Kıvılcımı yakan, hukuk ve veri hizmetlerinden finansal araştırmalara kadar pek çok işlevi otomatikleştirmeyi hedefleyen yeni araçlar duyuran yapay zekâ girişimi Anthropic oldu. Duyurular, “yarının kazananı kim, kaybedeni kim?” sorusunu keskinleştirirken Expedia Group’tan Salesforce’a, London Stock Exchange Group’a kadar geniş bir yelpazede satışları tetikledi.