İşte küfürbaz Özgür'ün edepsiz küfürleri

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğini ve bu sebeple partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılan bu açıklamanın ardından herkes Özgür Özel ile Mesut Özarslan arasında yaşananları merak etmeye başladı.

Küfürlü konuşma ortaya çıktı

Gazeteci Erdem Atay, Mesut Özarslan ile görüştüğünü açıkladı. Mesut Özarslan söz konusu bu görüşmede Özgün Özel'in kendisine attığı mesajları da paylaştı. Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, sosyal medya hesabından, "Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a küfürlerini açıklıyorum. İstifasını az önce veren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı aradım.

Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğine yönelik sözlerini sordum. Israrla söylemekten çekindi ancak bazı ayrıntıları anlattı.

İşte Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a attığı mesajlardaki sözlerinden bir kısmı:

– Ben sana inandım. Şimdi sana iftira atanlara, sana hırsız diyenlere teslim oluyorsun.

– Hırsız olduğunuz, şerefsiz olduğunu kabul ediyorsun.

– Anladım ki sen bir hırsızsın!

– G*tünü kurtarmaya çalışıyorsun.

– Sen gerçek bir hırsızsın!

– Alçak köpek!

– S*ktir git!

– Senin yerin onların yanı.

– Hak ettiğin yeri buldun, s*ktir git.

– Senin dürüst adamlarla işin yok!

– Yalaka!

– Karaktersiz p*ç!

– Karakterin olsaydı Mansur Yavaş’ı satmazdın.

– Yolsuz olduğunu, hırsız olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin.

– Elime düşeceksin.

– Acırsam namerdim.

– Bizim hırsızlarla işimiz yok.

– Seni doğuran ana senden utanır!" paylaşımını yaptı.