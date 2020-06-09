Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu

Niğde’nin Çukurkuyu kasabasında devlet desteğiyle inek çiftliği kuran Mahmut Şahin, hem kasabaya hem de Niğde ekonomisine katkı sağlıyor.

Devlet desteği olmadan bu işletmelerin kurulumunun zor olduğunu ifade eden Şahin, bunların haricinde süt, yem ve birçok destek aldığını söyledi. Kurulan tesiste ineklerin süt veriminin artırılmasında etki edecek şekilde pembe boya yaptıran Şahin, ‘‘2 yıl önce hibe başvurusunda bulundum ve devletten bina ve ekipman desteği aldım. Kasabadaki bu bölge yüksek kesimde olduğu için özellikle bu bölgeyi seçtik, sel ve afet olmasın diye. Kasım ayında inşaata başladık, 6 ayda tesisi kurmuş olduk. Tesisi, 50 baş kapasiteli olarak proje yaptık ancak kapasiteyi 150 baş hayvan alabilir şekilde büyüttük. Bu ülke için üretmek lazım. Herkesin bu işi yapması lazım ama devlet olmazsa, devlet desteği olmazsa çiftçi olmaz. Yonca ektim destek alacağım, iyi tarımdan da destek alıyorum, her şeyden destek alıyorum. İyi tarım yapıyoruz, o yüzden malımızı çok rahat satıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise devlet desteğiyle kurulan tesiste süt hayvancılığı yapıldığını ifade etti. Tesisin 150 başlık hayvan kapasitesi olduğunu ve 400 bin lira hibe desteği sağlandığını söyleyen Müdür Baş, "İşletme toplam bir milyon liraya mal oldu. Kapasite artırmaya müsait bir işletme. Şu an tesiste yaklaşık 80 büyükbaş hayvan var. Devletimiz, tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde ekonomik anlamda, destek veriyor" diye konuştu.