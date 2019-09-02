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Devlet desteği ile Siirt fıstığı fiyatları düşecek

Siirt Vali Vekili Zihni Yıldızhan, fıstık üretimindeki payı kendilerinden yüksek olan ve piyasayı belirlemeyen Amerika ve İran ile rekabet edebilmek adına fıstık fiyatlarını makul seviyelerde tutmaları gerektiğini söyledi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:03
Devlet desteği ile Siirt fıstığı fiyatları düşecek

Siirt Vali Vekili Zihni Yıldızhan, fıstık üretimindeki payı kendilerinden yüksek olan ve piyasayı belirlemeyen Amerika ve İran ile rekabet edebilmek adına fıstık fiyatlarını makul seviyelerde tutmaları gerektiğini söyledi.


Siirt’te devletin üreticiye sağlayacağı destekle fıstık fiyatlarında düşüş meydana geleceği belirtildi. Siirt fıstık işleme tesisinde gazetecilerle bir araya gelen Vali Vekili Zihni Yıldızhan, fıstıkta üretimiyle ilgili açıklamada bulundu.Siirt fıstığının ulusal ve uluslararası piyasalarda ticaretini yapmak suretiyle fıstığın marka değerini arttırmayı amaçladıklarını belirten Siirt Vali Vekili Zihni Yıldızhan, Siirt fıstığının üretim ve işlemesinde küresel piyasada en iyi olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Vali Vekili Yıldızhan, "Kaliteli ve Avrupa standartlarında üretilecek Siirt fıstığını uluslararası piyasalarda hak ettiği şekilde konumlandırarak Siirt ve Siirt fıstığının tüketici nezdinde bilinirliğini artırmak suretiyle ilimiz turizmine katkıda bulunma çabasındayız. Bu çaba Siirt üreticisinin ürettiği ürünleri daha tanınır ve kalitesi daha yüksek bir ürün olarak piyasaya sunmak, Siirt’in ekonomisine katkıda bulunmak ve yok denecek durumda olan ihracat payını yukarılara taşımaktır. Siirt’in bu değerli ürününün uluslararası piyasada yer alması hepimizin temennisidir. Fıstık üretiminde ülkemiz dünyada 3. sırada yer almaktadır. Fıstık üretimindeki payı bizden yüksek olan ve piyasayı belirlemekte olan Amerika ve İran ile rekabet edebilmek adına fıstık fiyatlarını makul seviyelerde tutmamız gerekmektedir. Devlet desteği vererek fıstık fiyatlarını 50-60 lira arasına çekmeyi planlıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:03
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