Devlet depremle mücadele ediyor! Sözcü Devletle

Sözcü gazetesi her zaman olduğu gibi Türkiye halkının yönetime getirdiği hükümetiyle halkın kadere olan inancını hedef tahtası yaparak bir habere imza attı.

Deniz Ayhan adlı gazeteci depremin sorumlusunun hükümet yetkilileri olduğunu dile getirerek "40 bin kişi öldü bir tek istifa yok, iktidar depreme kader deyip geçiyor" diye bir habere imza attı.

Şu anda Kahramanmaraş merkezli depremde canını kaybedenleri geri getirme şansımız yok. Ancak binlerce depremzede normal bir hayata dönebilmeleri için devletine ihtiyacı var. Devlet depremzedelerin sarılabileceğin en önemli bir kurum.

Depremzedeler tek sığınacağı liman olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti devletine sarılırken, Sözcü ve kim olduğu meçhul gazeteci müsvetteleri devletine sarılma yerine devletine saldırıya geçiyor. Onlara göre Depremle mücadele edecek olan yöneticiler istifa edecek. Depremde binaların yıkıldığı gibi 'istifa' depremleriyle de devlet yıkılacak ve arzu ettikleri kaos geri gelecek. Yazıklar olsun sizin gazeteciliğinize.