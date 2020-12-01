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Gündem Devlet daireleri kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Gündem

Devlet daireleri kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Kamu kurumları mesai saatleri kaç? Kamu çalışanları mesai saatleri merak ediliyor. Artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre hafta içi saat 21:00 ile 05:00 saatleri arası ile hafta sonları ise tamamen sokağa çıkma yasağı söz konusu olacak. Yeni kararlar ile birlikte devlet dairelerinin de çalışma saatleri değişti. Peki devlet daireleri kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 08:39:00 -
Devlet daireleri kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi. Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtildi.

Kamu kurumları mesai saatleri kaç? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.
"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

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