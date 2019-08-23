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Devlet büyüklerinin adını kullanarak dolandırıcılığa tutuklama

Ankara'da devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı

23 Ağustos 2019 Cuma 22:52
Devlet büyüklerinin adını kullanarak dolandırıcılığa tutuklama

ANKARA (AA) - Ankara'da devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "işe aldırma, ihale, tayin ve atama yaptırma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 25'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 14'ü tutuklanmaları, 11'i ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 zanlının tutuklanmasına, diğer 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedildi.

Zanlılardan biri daha önce savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

- Operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" adlı derneğin yönetimindeki bazı kişilerin, çok sayıda kişiyi dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin dolandırıcılık çetesine yönelik 20 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmış, derneğin Balgat'taki merkezinde arama yapılmıştı.

Şüphelilerin dolandırdıkları kişilere derneğin devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu ve devlete ait taşınmazların satışı için kendilerinin görevlendirildiğini söylediği iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:52
  1. Ankara Adliyesi
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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