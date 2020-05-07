Devlet Bey Konağı, Bahçeli’yi bekliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de doğduğu evin yerine yaptırdığı “Devlet Bey Konağı” tamamlandı. Genel Başkan Bahçeli’nin yeni komşuları ise “çok gururluyuz” açıklaması yaptı.

Osmaniye merkez Alibeyli Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin doğduğu evin bahçesinde yapıldığı öğrenilen konağın inşaatı, 3 Mayıs’ta tamamlandı. Çukurova yöresinin karakteristiğini yansıtan ’Devlet Bey Konağı’nın iç dekorasyon çalışmaları da tamamlanarak bina oturuma hazır hale getirildi.

Üç katlı olarak inşa edilen Devlet Bey Konağı, cumbalı yapısı, göz alıcı ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor. Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, kameriye de denilen gösterişli ve geniş bir çardak yer alıyor.

Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de yakınları bulunuyor. Bahçeli’nin konağının karşı tarafında esnaf olan Osman Soydemir gurur duyduklarını belirterek, “MHP Genel Başkanının Osmaniye’ye böyle bir konak yaptırması memleketini sahiplenmesi güzel bir şey. En büyük hayalim de Devlet Bahçeli komşum buraya geldiği zaman gel komşum bir kahve içelim demesi ve kendisiyle kahve içmek. Kendisini çok seviyoruz” şeklinde konuştu.