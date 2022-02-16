Devlet başkanlığından cezaevi hücresine!
Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanmasını talep ettiği eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, gözaltına alındı.
Hernandez, Yüksek Mahkeme'nin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde polislere teslim oldu.
Elleri ve ayakları kelepçeli olarak gözaltına alınan Hernandez'in, Kolombiya ve Venezuela üzerinden ABD'ye kokain sevkiyatı yaptığı öne sürülüyor.
Kendisine silah kaçakçılığı suçlaması da yöneltilen Hernandez'in görev süresi 27 Ocak'ta dolmuştu.
Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.