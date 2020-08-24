Devlet başkanından gazeteciye şok sözler: Senin yüzünü dağıtmak istiyorum

Geçtiğimiz aylarda kendisi ve eşi koronavirüse yakalanan ve geçirdiği tedaviyle sağlığına kavuşan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, şimdi de kendisine yolsuzlukla ilgili soru soran bir gazeteciye verdiği cevapla gündem oldu.

"Aslında yapmak istediğim senin suratını dağıtmak, oldu mu?"

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinin hesabına iddialara göre, 2011-2017 yılları arasında en az 89 bin Brezilya reali para aktarıldı. Bunun üzerine Bolsonaro'nun dün düzenlediği bir basın toplantısında bir gazeteci, Bolsonaro'ya eşinin banka hesabında Rio de Janeiro suç dünyasıyla bağlantıları olan eski bir polisin para aktardığı iddialarıyla ilgili soru sordu. Bolsonaro o gazeteciye verdiği cevapla gündem oldu. Devlet Başkanı muhabirin sorusuna "Aslında yapmak istediğim senin suratını dağıtmak, oldu mu?" dedi. Ülkede Bolsonaro'nun sözlerine basın örgütleri ve muhalefetten sert tepki gelid.