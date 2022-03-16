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Dünya Devlet başkanı 140 milyon dolar değerindeki yata el koydu!
Dünya

Devlet başkanı 140 milyon dolar değerindeki yata el koydu!

İspanya Başbakanı Sanchez, "Önde gelen oligarklardan birine ait bir yata el koyduk" dedi. "Daha fazlası olacak." diyen Sanchez, ancak bu ifadesiyle ilgili bir ayrıntı vermedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 09:20:00 -
Devlet başkanı 140 milyon dolar değerindeki yata el koydu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Rus iş insanlarının yatları birer birer hedef alınıyor.

Son olarak İspanya, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov'a ait olduğu belirtilen yata el koydu.

140 Milyon Dolar

Değeri 140 milyon dolar olduğu belirtilen 85 metre uzunluğundaki Valerie adlı yatın, "geçici olarak" alıkonulduğu kaydedildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bugün önde gelen oligarklardan birine ait bir yata el koyduk. 140 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ettiğimiz bir yattan söz ediyoruz." dedi.

Başbakan Sanchez'Den "Daha Fazlası Gelecek" Mesajı

"Daha fazlası olacak." diyen Sanchez, ancak bu ifadesiyle ilgili bir ayrıntı vermedi.

Gemilerin hareketleri ve limanlardaki konumları hakkında bilgi sağlayan Marine Traffic internet sitesi, henüz yaptırım uygulanmayan diğer iki oligarkla bağlantılı yatların da Barselona'da demirlediğini aktardı.

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