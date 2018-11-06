Devlet Bahçeli'den dışkısını yiyen Celal Şengör'e sert sözler: Irkın soyun belli değil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Prof. Celal Şengör'ün ''Osmanlı bir Balkan devletiydi. Anadolu da bir Osmanlı sömürgesiydi bunu hiç kimse unutmasın. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi Balkanlar'dı. Osmanlı'nın konuştuğu dil Balkan diliydi.'' sözlerine cevap veren Bahçeli, "Irkın soyun belli değil" dedi.

Celal Şengör: Osmanlı Balkan devletiydi

Dışkı yemesiyle gündeme gelen Prof. Jeolog Celal Şengör, Balkanlar ve Osmanlı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Bakın Anadolu şunu unutuyor. Osmanlı bir Balkan devletiydi. Anadolu da bir Osmanlı sömürgesiydi bunu hiç kimse unutmasın. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi Balkanlar'dı. Osmanlı'nın konuştuğu dil Balkan diliydi. Balkanlar kaybedilince Osmanlı aklını kaybetti." demişti.

Bahçeli'den cevap: Irkın soyun belli değil

Andımız ve Türklük tartışmalarını sert sözlerle eleştiren MHP lideri, Şengör'ün sözlerine de cevap verdi. Bahçeli, ''Irkın soyun belli değil" diye konuştu.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Nereye hizmetle tembihlendiniz?"

"Bitmiş tartışmaları yeniden konuşmak kimseye fayda sağlamayacaktır. Son günlerde televizyonlarda Türklük konuşuluyor. Türk Milleti masaya yatırılıyor. Sözde uzmanlar, yarım aydınlar cehaletlerine aldırmadan ağızlarına ne geliyorsa konuşuyorlar. Nerede kimliksizliğin tutsağı olan varsa, nerede soyu sopu karışık kişi varsa ekranlarda ahkam kesiyor, gazetelerde yazıyor. Her konuyu çözdünüz, her şeyi bitirdiniz de Türk Milleti'nin kim olduğu mu kaldı? Nereye varmak istemektesiniz? Kırdığınız ceviz kırkı geçti? Türk Milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Nereye hizmetle tembihlendiniz? Kıyısında, köşesinde yer almadığınız bir değerle ilgili konuşmak ne haddinize, ne hakkınızadır? Herkesin aidiyet ve meşrebine saygı duyuyoruz. Türk ve Türkçülük üzerinden tartışmak emperyalizme selam vermektir. Bu pespayeliye hiçbir ülkücü onay vermez. Türkçülüğü, ırkçılık ile aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır."

Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...

'Bal gibi dışkı yerim' diyen Celal Şengör, Yıldırım Bayezid'e dil uzattı