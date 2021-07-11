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Siyaset Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye
Siyaset

Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 15:53:00 - 2021-07-11 16:02:28
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıl dönümü dolayısıyla kendisine "uzun ömürlü, yüce" anlamına gelen çınar fidanı takdiminde bulundu.

Bahçeli, fidanı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Zat'ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum." mesajıyla Erdoğan'a gönderdi.

Öte yandan MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan da MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 24. yıl dönümü nedeniyle Devlet Bahçeli'ye 6 Temmuz'da çiçek yolladı.

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Yorumlar

Millet

Rabbim bu iki ululemirimize, bu iki koca çınarımıza yar ve yardımcı ol, uluçınarlar gibi hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ihsan eyle.
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