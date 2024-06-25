Devlet Bahçeli'den Arda Güler ve Portekiz açıklaması: Bu namussuzluk

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

A Milli Takıma destek verilmesi gerektiğini ifade eden Devlet Bahçeli, "Evlatlarımız ülkemizi çok iyi temsil ediyor. Portekiz maçından sonra yapılan dedikoduları dikkatle takip ettim. Arda Güler ile ilgili tartışmalara da baktım. Arda'nın paylaştığı gibi 'Türkiye durmak yakışmaz' Teknik kadronun moralini bozacak her türlü açıklamadan imtina edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Yaptıkları namussuzluk

Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM'in eski vekilleri tarafından Portekiz'e verilen destekle de ilgili konuşan Bahçeli, "Portekiz maçından sonra TBMM'de görev alan eski ve sabıkalı DEM'li milletvekillerinin Portekiz maçının ardından 'Yaşasın Portekiz' şeklindeki paylaşımlarını tam bir namussuzluk olarak görüyorum" dedi.