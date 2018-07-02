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Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:33
Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar'ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanması HSK Birinci Dairesi'nin tasarrufudur.Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı'yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır. Sayın başsavcının görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"ÜLKÜDAŞIMIZDAN VAZGEÇMEMİZİ HİÇ KİMSE BEKLEMEMELİDİR"

Sayın Çakıcı'yı ziyaret etmemiz elbette bazı tartışmalara yol açmıştır. Bunu anlayış ve saygıyla karşılıyorum. Ancak bir ülküdaşımızdan vazgeçmemizi de hiç kimse beklememelidir. Cezaevi psikolojisini herkesin objektif şekilde idrak etmesi samimi temennimdir.

"YERİ GELİRSE YİNE YAPACAĞIMIZ DAVA GÖREVİ DE BU OLACAKTIR"

Bizim hem kader mahkûmu hem de sağlık sorunları yaşayan bir ülküdaşımızı kanuni izinler alındıktan sonra bulunduğu yerde ziyaret etmemiz insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Yaptığımız budur, hatta yeri gelirse yine yapacağımız dava görevi de bu olacaktır.

"SAYIN ÇAKICI'NIN PEK ÇOK HASTALIĞI VARDIR"

Sayın Çakıcı'nın pek çok hastalığı vardır ve tedavisi de Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sürmektedir. Sağlık durumuyla ilgili medyaya çok sayıda iddia da yansımaktadır. Öncelikle durumunun netleştirilmesi şarttır, acildir.

"KENDİSİ HEM ÜLKÜ HEM DE ÜLKE SEVDALISIDIR"

Değerli dava arkadaşım Alaattin Çakıcı uzun süredir Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hakkında verilmiş cezasını çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalısıdır. Bizim taş duvarlar ardında bulunan bir ülküdaşımıza vefa göstermemiz kadar doğal bir şey de yoktur.

"TERÖRİSTLER ZİYARET EDİLİRKEN BUNA İZİN VERENLER GÖREVLERİNİN BAŞINDA"

Teröristler ziyaret edilirken, buna izin verenler görevlerinin başındayken, her kamu görevlisi, her sorumluluk sahibi şahıs tutarlılık ve samimiyet içinde hareket edecek erdemi doğal olarak göstermelidir. İnancım odur ki, göstereceklerdir.

"HATA YOKTUR, KUSUR YOKTUR, KAST ZATEN YOKTUR"

Bize göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı görevini eksiksiz yapmıştır. Konuyla ilgili iltimas, kayırma, hukuk ihlali, etik ve ahlak dışı bir durum da söz konusu değildir. Her şey normal prosedüründe gerçekleşmiştir. Hata yoktur, kusur yoktur, kast zaten yoktur.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:33
  1. Ankara
  2. Kırıkkale
  3. Devlet Bahçeli
  4. aladdin çakıcı
  5. MHP

YORUM YAZ

  • HsnHsn2 sa önce
    smafua liderini kurtarmak için polemiğe girmek değilayın bahçeli kendini ve partisini bir mafya lideri için yıpratmamalı öncelik ülkenin menfaati
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    yani ülkücülük adı altında mafya devletimi olacağız . oldumu şimdi bahçeli içerdeki tüm kabadayıları , hapçıları hupçuları , hırsızları , arsızları af ayağı adı altında salalımmı yani. pes doğrusu.
  • Sina SALIKSina SALIK2 sa önce
    İttifak oyları için pusulalarda farkı bir kutucuk olsaydı da görseydik gerçekte kaç oy aldığınızı. sadece akp basılmış pusulalara çaktırmadan mhp tarafına da basıp oylarınızı yükseltin biz de yiyelim. Bundan sonraki seçimlerde ittifak oyları için ayrı kutucuk olmalı yoksa çok hile olur.
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