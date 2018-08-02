Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "ABD'nin yaptırım kararları hukuken geçersiz, ahleken çürük, esasen yok hükmünde" dedi.

Bahçeli, "Türkiye, tehdit ve şantajlarla taviz koparılacak yeni yetme bir ülke değil" diye konuştu.

"Ülkemizin kuyusunu kazmaya çalışanlar kazdıkları yere kendilere düşecek" diye konuşan Bahçeli, "ABD şuursuz ve sorumsuz davranışlardan derhal vazgeçmeli" dedi.