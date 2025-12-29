  • İSTANBUL
Gündem Bahçeli'den taziye mesajı: Terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır
Gündem

Bahçeli'den taziye mesajı: Terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır

Bahçeli'den taziye mesajı: Terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 3 polisin şehit olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır." dedi.

Tüm Türkiye DEAŞ’lı teröristlerin şehit ettiği kahraman polislerimize ağlarken konuya ilişkin bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir. DEAŞ’lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum.

Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum.

Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. “Terörsüz Türkiye” hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ’ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır."

Yorumlar

yoldasın apo ne dedi acaba

pkk dem ne dedi acaba ::)) bekliyoruzu siverekli kürt daescilerin ölenlerin yarısı kürt yarısı arap haberin olsun
