Devlet Bahçeli korona mı oldu? | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada pek çok iddia yer aldı. Vatandaşlar internette Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Devlet Bahçeli’nin sağlığı nasıl?

Devlet Bahçeli sağlık durumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Bahçeli’nin sağlığının iyi olduğunu açıkladı.