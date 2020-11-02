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Gündem Devlet Bahçeli sağlık durumu
Gündem

Devlet Bahçeli sağlık durumu

Devlet Bahçeli korona mı oldu? | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı yönünde sosyal medyada pek çok haber yer aldı. Milyonlarca kişi Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Devlet Bahçeli'nin sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:33:00 -
Devlet Bahçeli sağlık durumu

Devlet Bahçeli korona mı oldu? | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada pek çok iddia yer aldı. Vatandaşlar internette Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Devlet Bahçeli’nin sağlığı nasıl?

Devlet Bahçeli sağlık durumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Bahçeli’nin sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

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