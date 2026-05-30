Devlet Bahçeli 'hain' ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi!

İlk çözüm sürecindeki fikirleri nedeniyle Devlet Bahçeli tarafından 'hain' ilan edilen AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, bugün artık o görüşleri MHP'nin savunduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuda kendisinden helallik istediğini açıkladı.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu oldukça dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ensarioğlu, geçmişte 'hain' ilan edilmesine yol açan görüşlerinin bugün MHP tarafından savunulduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisinden bizzat helallik istediğini açıkladı.

Ensarioğlu, şunları söyledi: 

SENİ HAİN İLAN ETMİŞTİK, HAKKINI HELAL ET

“Celal Adan’ı ziyaret ettim, bana dedi ki, ‘Sayın Bahçeli diyor ki, hakkını helal etsin. Biz o zaman onu hain ilan ettik. Elini kolunu kestik. Bugün onun dediği noktaya gelindi.’ Sonra ben Sayın Bahçeli’yi ziyarete gittim, o da bana aynı şeyi söyledi. Şimdi burada Öcalan’a statü verilmesini tartışıyoruz. O zaman televizyona çıkıp, ‘Örgütüne silah bırakması ve örgütünü fesih etme çağrısı yapsın’ dedim. Yine dedim ki, ‘Hiç silah kullanmayanı affedelim. Silah kullanana yüzde 50 indirim yapalım. Bazılarını yurtdışına göndersinler. Öcalan için bir ev hapsi veya orada bir yer verilsin. Danışmanı, sekreteri olsun. Yani çalışmak için koşullar şartları yerine getirilsin.’ Öcalan’ın odasının 10 metre kare olması veya 50 metre kare olması önemli değil, silahların susması silah bırakılması önemlidir. Ben bunları o zaman söylediğim için hain ilan edildim. Yani nasıl biz pişmanlık yasası Kürtleri, dağdakini rencide eder diyorsak, şimdi aynı şeyi Türkler içinde düşünmek gerekir. Bunu da fazla abartmamak ve uzatmamak lazımdır. Çünkü bizde bir tabir var, ‘Bir cenaze olduğu zaman çabuk kaldır, kokar’ diye. Bu olay 50 bin, 100 bin insanın ölümüdür. Bu büyük bir olaydır. Yasa Meclis tatile girmeden çıkabilir.”

