Devlet Bahçeli böyle yemin etti
27. Dönem milletvekillerinin yemin töreninde MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeliyemin etti.08 Temmuz 2018 Pazar 07:33
Devlet Bahçeli, MHP'li milletvekillerince ayakta alkışlandı. Devlet Bahçeli, yeminin ardından AK Parti ve İYİ Parti sıralarında da alkışlandı. Mersin'den milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ant içmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye eğilerek selam verdi. Kılavuz, daha sonra Bahçeli'nin elini öptü.
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