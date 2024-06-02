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Spor Devler Ligi'nde şampiyon Real Madrid oldu
Spor

Devler Ligi'nde şampiyon Real Madrid oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-02 00:09:00 -
Devler Ligi'nde şampiyon Real Madrid oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla yenen Real Madrid kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Salih Özcan'lı Alman ekibi Borussia Dortmund ile Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Daniel Carvajal ile 83. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi oldu.

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