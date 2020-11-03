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Spor Devler Ligi'nde 6-0 ile ezdi geçti!
Spor

Devler Ligi'nde 6-0 ile ezdi geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 6-0'lık skorla mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:52:00 -
Devler Ligi'nde 6-0 ile ezdi geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka Borussia Mönchengladbach'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8, 26, ve 79. dakikalarda Plea, 17. dakikada Bondar (k.k.), 44. dakikada Bensebaini ve 65. dakikada Stindl kaydetti.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Gladbach, 5 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Shakhtar ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

Borussia Mönchengladbach, 25 Kasım'da Shakhtar'ı konuk edecek.

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