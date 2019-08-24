Dever Orgill kimdir? Ankaragücü 2019 Süper lig'deki ilk golünü atan Dever Orgill kimdir?
Dever Orgill kimdir? Ankaragücü 2019 Süper lig'deki ilk golünü atan Dever Orgill kimdir? Süper Lig 2.hafta 24 Ağustos cumartesi günü Kayserispora karşı mücadele eden Ankaragücü'nün ilk golü Dever Orgill'den geldi. Dever Orgill kimdir sorusu araştırılıyor. Dever Orgill kimdir? Ankaragücü 2019 Süper lig'deki ilk golünü atan Dever Orgill kimdir?İşte detaylar...24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:49
Dever Orgill kimdir? Ankaragücü 2019 Süper lig'deki ilk golünü atan Dever Orgill kimdir? Süper Lig 2.hafta 24 Ağustos cumartesi günü Kayserispora karşı mücadele eden Ankaragücü'nün ilk golü Dever Orgill'den geldi. Dever Orgill kimdir sorusu araştırılıyor. Dever Orgill kimdir? Ankaragücü 2019 Süper lig'deki ilk golünü atan Dever Orgill kimdir? İşte detaylar...
Dever Orgill kimdir?
Dever Orgill (d. 8 Mart 1990), MKE Ankaragücü takımında forvet pozisyonunda görev yapan Jamaikalı futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2008 yılında Whitecaps Residency kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vancouver Whitecaps, St. George's SC, IFK Mariehamn, Wolfsberger AC, MKE Ankaragücü kulüplerinde oynadı.
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