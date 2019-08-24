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Develi’de Epçe mahallesinde çalışmalar devam ediyor

Develi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa kırsal mahallelerdeki soğuk asfalt yol çalışmaları devam ediyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:38
Develi’de Epçe mahallesinde çalışmalar devam ediyor

Develi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa kırsal mahallelerdeki soğuk asfalt yol çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ayşepınar ile Gümüşören mahalleleri arasındaki soğuk asfalt yol çalışmasının tamamlanmasının ardından söz verilen Epçe mahallesindeki iç kısımlarda kalan yol çalışması ve Epçe Sultan Türbesi ile Epçe arasındaki 2,5 kilometrelik yolun kumlama ve parke çalışması devam ediyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Epçe mahallesinde yapımı tamamlanan yol çalışmalarını yerinde incelemek için bugün buradayız, bunun yanı sıra 2,5 kilometrelik yolda şu an parke çalışmalarımız devam ediyor. Epçe mahallemizi daha da güzelleştirmek için hizmetlerimiz program dâhilinde devam ederek, halı saha çalışmamızı da kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yapmış olduğumuz bu hizmetlerde tabi ki en büyük destekçimiz olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Memduh Büyükkılıç’a, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Bayar Özsoy ve Yol Şube Müdürümüz Mehmet Yücel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.


Epçe mahallesine verilen sözlerin tutulması ve çalışmaların da büyük kısmının tamamlanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Epçe Mahalle Muhtarı Yusuf Tekin ise; “Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a yapmış oldukları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi. Yetkililer Develinin diğer mahallelerdeki yol çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:38
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