Deve sevmek için girdiği ahırda ölü bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde 48 yaşındaki kadın, iddiaya göre, arkadaşının devesini sevmek için ahıra girdi ancak bir süre sonra arkadaşı bakmaya geldiğinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Milas'ın Menteşe Mahallesi'nde Zafer Meral (48), arkadaşının devesini sevmek için ahıra girdi. Bir süre sonra ahıra giren ve Meral'i yerde hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.
Vücudunda yara izlerine rastlandı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kolunda ve vücudunda yara ile darp izleri görülen Meral'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Meral'in cenazesi otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.