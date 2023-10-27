DEVA’dan CHP’ye delege transferi! Zillette ayak oyunları bitmiyor

HABER MERKEZİ

Seçimlerin aldıkları hezimetin ardından çil yavrusu gibi dağılan zillet bileşenleri şimdi de birbirinin kuyusunu kazıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını bahane ederek düzenlediği korsan mitingle CHP’yi ele geçirmeye çalışan İP Lideri Meral Akşener’in kumpası hafızalardaki yerini korurken, benzer taktiği uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın minik ortaklarını yutmaya çalışıyor. Seçim öncesi adaylık diyeti olarak Ali Babacan’ın partisine 15 vekil hibe eden CHP liderinin şimdi de DEVA Partili 13 ilçe başkanı ile gizli kapaklı görüşmesi, ‘masanın dağıldığını gören Kılıçdaroğlu ayaklarına sarıldı’ yorumlarına sebep oldu. Görüşmeye ilişkin konuşan Babacan’ın ise, “Kılıçdaroğlu’yla ve başka CHP’li yetkililerle bizim ilçe başkanlarımızın bir araya geldiği, geleceğiyle alakalı bir bilgimiz de yoktu” demesi, şer ittifakında dönen ayak oyunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşan yerel seçimler öncesi patlak veren gizli kapaklı görüşmeleri Akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde 6 tane benzemez parti HDP/PKK’yı da yanlarına alarak kirli bir ittifak kurmuşlardı. Bu yetmeyince Bay Kemal, faşist parti başkanı Ümit Özdağ ile kimsenin haberi olmadan bir anlaşma yapmış yanına almıştı. Tabii beceremediler. Fakat Kemal Bey bu pazarlıklar karşılığında 40 kadar vekilini başka partilere hediye vermiş oldu. Bu partiler toplamda %1 bile değildi. Şimdi yerel seçimler arefesinde bu kirli ittifakın tekrar hortladığını görüyoruz. Deva İstanbul yönetiminin istifa edip CHP delegesi olarak oy kullanacağı ortaya çıktı. Siyasetin de bir namusu olur. Lakin bu kadar kepazeliğine hiç denk gelmemiştik. Belli ki yerel seçimlerde de kendi çıkarları dışında hiçbir değeri kabul etmeyen ve hiçbir dayanağı olmayan bir ittifakın tiyatrosunu bir kez daha seyredeceğiz.”