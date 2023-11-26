  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA'da deprem! Hepsi AK Parti'ye geçti
Siyaset

DEVA'da deprem! Hepsi AK Parti'ye geçti

Yeniakit Publisher
2023-11-26 12:20:00 -
DEVA'da deprem! Hepsi AK Parti'ye geçti

DEVA Partisi Horasan İlçe Başkanı Kenan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti’ye katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığında düzenlenen katılım programına; AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, “Bu yeni başlangıç, partimizin hedeflerine ulaşma yolunda attığımız önemli bir adım. Birlik, beraberlik ve kararlılıkla, ülkemizin daha parlak bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi
Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi

Siyaset

Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok
DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok

Siyaset

DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok

DEVA Partili Yeneroğlu'na nasıl seçildiği hatırlatıldı: CHP'yi beğenmiyorsan istifa et
DEVA Partili Yeneroğlu'na nasıl seçildiği hatırlatıldı: CHP'yi beğenmiyorsan istifa et

Gündem

DEVA Partili Yeneroğlu'na nasıl seçildiği hatırlatıldı: CHP'yi beğenmiyorsan istifa et

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu canlı yayında açıkladı! 6'lı masadaki vekil pazarlığı ifşa oldu
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu canlı yayında açıkladı! 6'lı masadaki vekil pazarlığı ifşa oldu

Gündem

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu canlı yayında açıkladı! 6'lı masadaki vekil pazarlığı ifşa oldu

DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi!
DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi!

Gündem

DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi!

Böyle kirli siyaset olur mu? Kılıçdaroğlu Deva Partili ilçe başkanlarını ayarttı
Böyle kirli siyaset olur mu? Kılıçdaroğlu Deva Partili ilçe başkanlarını ayarttı

Gündem

Böyle kirli siyaset olur mu? Kılıçdaroğlu Deva Partili ilçe başkanlarını ayarttı

Kılıçdaroğlu Deva Partisi’nin altını oydu
Kılıçdaroğlu Deva Partisi’nin altını oydu

Gündem

Kılıçdaroğlu Deva Partisi’nin altını oydu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23