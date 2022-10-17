DEVA Partisi’nden Enerji Bakanı’na fitne soruları!

Yeni Akit Ankara

Şaşırtıcı bir şekilde Türkiye’nin birliği ve dirliği aleyhinde her işin içinde olan Ali Babacan’ın DEVA Partisi, Bartın Amasra’da 41 işçimizin şehit olduğu elim kazayla ilgili sorduğu fitne sorularıyla şaşırtmadı.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Amasra’da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sorular sordu. Yeneroğlu, pek çoğu zaten kamuoyuna açıklanan soruları provokatif bir dille sorarken, şu sorular dikkat çekti: “Bakanlığınız, Sayıştay raporunda işaret edilen metan gazına ilişkin iç güvenliği açığıyla alakalı uyarılar yaptı mı?”, “Bugüne kadar yeraltı sığınma odaları konusunda herhangi bir adım atıldı mı?”, “Patlamanın gerçekleştiği ocakta üretim baskısı oldu mu?”, “TTK Genel Müdürlüğü’ne neden Kazım Eroğlu atandı?” ‘İdari süreç başlatıldı mı?’ ‘Sayıştay raporu doğrultusunda tedbir alındı mı?’ ‘Denetim sonucunda kaç maden ocağı kapandı?’ ‘En son denetim ne zaman yapıldı?’ ‘Son 5 yılda kaç maden kazası meydana geldi?’ ‘Bu maden ocağında kaç işçi hayatını kaybetti?’ ‘Üretim baskısı oldu mu?’ ‘Enerji Bakanlığı, Sayıştay raporuyla alakalı uyarıları yaptı mı?’ ‘Havalandırma tesisatları, fan ve bacalar hangi sıklıkla kontrol edildi?’ ‘Yeraltı sığınma odaları konusunda herhangi bir adım atıldı mı?’