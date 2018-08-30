THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Dev salıncaktan düştü, kurtarılamadı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki macera parkında, Cezayir uyruklu A.B. isimli kadın, bindiği dev salıncaktan havaya doğru çekilip, bırakıldıktan sonra düşerek, yaşamını yitirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:49
Dev salıncaktan düştü, kurtarılamadı

Olay, 10 Ağustos günü, ilçeye bağlı Maşukiye Mahallesi'ndeki macera parkında meydana geldi. Çelik halatların üzerinde bisikletlerin sürüldüğü, zipline gibi heyecan verici aletlerin bulunduğu parka, İstanbul'dan ailesiyle gelen Cezayirli A.B., aynı anda 3 kişinin alınabildiği dev salıncağa bindi. 18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına alınan A.B., iddiaya göre, kask takmak istemedi. B.A., çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı.

Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşen A.B., zemine çakıldı. Çevredekiler, büyük korku yaşarken, salıncaktan düşen kadın için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kontrolde, A.B.'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:49
  1. İstanbul
  2. Maşukiye
  3. Kocaeli
  4. Dev salıncak
  5. salıncaktan düşüp öldü
  6. cezayirli kadın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DHKP/C'li terörist Yunanistan'a kaçarken tutuklandı!
    1. DHKP/C'li terörist Yunanistan'a..
    2. HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    3. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15..
    4. Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz..
    5. AK Partili isim anket sonuçlarını..
    6. Güney Afrika’da otobüs kazası: 8 kişi..
    7. Adana'da polis uygulamasından kaçan..
    8. Afrin şehidi'nin vasiyeti yerine..
    9. Kerkük’te bombalı saldırı: 2 kişi öldü
    10. Giresun'da lokantada tüp patladı: 1..
    11. Terör örgütü DHKP/C şüphelisi..
    12. 2018 KPSS sınav sonuçları son dakika..
    13. 'Fenerbahçe karşısında kapanmayacağız'
    14. Gaziantep'te devrilen kamyon, alev..
    15. Tokat'ta otomobil şarampole devrildi:..
    16. Ruhsar Pekcan: Piyasa dengelerle..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler!..
    18. Erdoğan süre verdi: İki aya kalmaz...
    19. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    20. ABD'yi yöneten sapık inanç! Cennete..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım